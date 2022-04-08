Мадрид, 8 апреля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Бывший второй вице-премьер Испании Пабло Иглесиас назвал соглашение, достигнутое правительством страны с Марокко об автономии Сахары, «аморальным» и «неэффективным». Об этом он заявил в интервью телеканалу La 2 и радиостанции Ràdio 4.

Lamoncloa.gob.es Пабло Иглесиас

По его словам, премьер-министр Испании Педро Санчес не выполнил свои обязательства в отношении Западной Сахары, а также предвыборную программу PSOE, в которой он отстаивал самоопределение сахарского народа.

Иглесиас занимал пост второго вице-премьера Испании с 13 января 2020 года по 31 марта 2021 года.