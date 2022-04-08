Москва, 8 апреля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Нефть продолжает плавно смещаться вниз, тестируя отметку $100 за баррель впервые с середины марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

wilhei Баррель

«Агрессивного давления со стороны продавцов не наблюдается, равно как и стремления к активным покупкам на спадах.

В ходе европейской сессии 8 апреля нефть марки Brent торгуется во флэте на уровне $101, пытаясь определиться с дальнейшим вектором движения.

Рынок черного золота весьма скромно реагирует на западные санкции в отношении РФ, затрагивающие энергетический сектор.

По большей части, такое поведение рынка можно объяснить тем, что сценарий с запретом импорта из РФ отрабатывался в ходе первоначального ралли к рекордным вершинам и повторной волны роста в марте, которая оказалась не такой впечатляющей.

Кроме того, волнения по поводу дефицита предложения сглаживаются высвобождением стратегических резервов странами МЭА. К слову, сегодня агентство сообщило, что объем высвобождения составит рекордные в истории МЭА 120 млн баррелей.

Также возобновлению роста Brent отчасти препятствует ралли доллара, который укрепляется седьмую сессию подряд и впервые с мая 2020 года тестирует круглый уровень $100.

Даже если индекс USD не сможет прорвать эту отметку с первой попытки, в конечном итоге эта отметка превратится в поддержку на фоне общих настроений с оглядкой на геополитику и жесткой политики ФРС.

Так, нефть завершает в минусе вторую неделю кряду, продолжает отступление от исторических максимумов за пределами уровня $130.

В краткосрочной перспективе Brent, вероятно, продолжит обхаживать отметку $100, после утраты которой будет более чувствительно реагировать на новые меры, сдерживающие подорожание энергоносителей, которое разжигает глобальную инфляцию», — пояснил эксперт.

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