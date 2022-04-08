Курск, 8 апреля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области Владимир Зарихин, сообщила пресс-служба областной администрации.

Телеграм-канал администрации Курской области Владимир Зарихин

«20 марта в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк – лейтенант Владимир Зарихин.