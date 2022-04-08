Красногорск, 8 апреля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье снова растет. Об этом свидетельствует опубликованная 8 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 486 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 41 случай больше аналогичного показателя 7 апреля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 445 человек, а днём ранее — у 314 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 14 311 новых случаев заражения коронавирусом.