Лима, 8 апреля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Посольство Германии в Перу осудило 7 апреля премьер-министра Перу Анибаля Торреса за высказывание о Гитлере. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Иван Шилов ИА REGNUM Гитлер

В своей речи Торрес сослался на Гитлера как на пример того, как стоит улучшать транспортную систему в сельскохозяйственных регионах. Посольство Германии, в свою очередь, заявило, что нацистский диктатор не должен упоминаться ни в каком виде.

Во время заседания совета министров Торрес рассказал следующую историю: «Однажды Адольф Гитлер посетил северную Италию. Муссолини показал ему магистраль, связывающую Милан и Брешию. Гитлер посмотрел на неё, а потом отправился в свою страну, наполнил её автомагистралями, аэропортами и превратил в ведущую экономическую державу».

Этим примером премьер-министр попытался показать, что для развития сельского хозяйства нужны как минимум хорошие дороги.