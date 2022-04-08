Омск, 8 апреля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области скончались семь пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 8 апреля в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали 4244 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в регионе умерли десять человек с COVID-19.