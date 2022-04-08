Москва, 8 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В РФ интерес к покупке квартир вырастет во втором полугодии 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал информацию о резком росте продаж новостроек в Московском регионе в I квартале 2022 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

«Не случайно самый сильный прирост количества заключенных договоров пришелся именно на март. Граждане на фоне нестабильной экономической обстановки старались как можно скорее вложить свои накопления в недвижимость. Такое поведение потребителей наблюдалось и ранее. К примеру, в 2014 году на фоне начала украинского кризиса спрос на квартиры в первом полугодии зашкаливал, – сказал Демин. — Однако при текущей ставке ЦБ и покупательской способности граждан говорить о рекордных продажах во II квартале не имеет смысла».

Вместе с тем, как полагает Демин, если принять во внимание правительственные меры поддержки населения и строительной отрасли, то можно предположить, что во втором полугодии интерес к покупке квартир вновь вырастет.

«Конечно, издержки отрасли растут день ото дня и санкционное давление сегодня более значительное. В то же время с 1 марта правительство сформировало два пакета мер поддержки отрасли, которые призваны помочь собственникам компаний пережить этот непростой период», — заметил Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее московскому рынку новостроек предсказали стабилизацию и рост цен в пределах инфляции.