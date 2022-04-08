Волоконовский район, Белгородская область, 8 апреля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В приграничном Волоконовском районе Белгородской области утром 8 апреля жители обратили внимание на звуки хлопков, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По данным властей, уполномоченные сотрудники начали проверку, устанавливается причина громких звуков.

Vitaly V. Kuzmin РЛС ПВО

«На территории района всё спокойно. Разрушений, пожаров нет, обращений граждан о пострадавших не поступало. Мы точно понимаем, что это не обстрел. Продолжаем наводить порядок на территории и работаем в штатном режиме», — прокомментировал вопросы жителей глава администрации Волоконовского района Сергей Бикетов.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные власти ежедневно призывают жителей доверять проверенным источникам информации и стараются оперативно реагировать на все подобные сообщения.