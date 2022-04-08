София, , 12:37 — REGNUM Сотрудники престижного ресторана в центре столицы Болгарии Софии отказали в обслуживании в заведении лидеру болгарской националистической партии «Атака» Волену Сидерову. Об этом 8 апреля сообщает софийская газета «Факты» со ссылкой на источники.

Полиция Болгарии (сс)apoltix

Как отметили охранники заведения, два месяца назад политик устроил скандал в указанном ресторане, оскорблял посетителей и не заплатил по счету 83 лева ($46). На сей раз Сидеров попытался ворваться внутрь, разбив витрину.

Инцидент был исчерпан только после приезда спецподразделения полиции. Лидеру «Атаки» был выписан крупный штраф.

Ранее 65-летний В. Сидеров был приговорен к 5 срокам условного заключения за нарушение общественного порядка.