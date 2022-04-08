Сеул, 8 апреля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 2473 человека. Об этом 8 апреля сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 8 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 985 960 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,7%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 1871 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 508 703 человека. Уровень полной вакцинации составил 86,7%.

«Бустерную» дозу получили 19 988 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 32 878 452 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 205 333 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 14 983 694.

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