Таллин, , 12:02 — REGNUM Граждане России и Белоруссии не смогут получить необходимые для работы в Эстонии визы и виды на жительство. Об этом сообщила канцелярия правительства Эстонии со ссылкой на решение кабинета министров.

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Министр внутренних дел Кристиан Яани пояснил, что решение должно разрешить прежнее противоречие, когда международными и государственными санкциями ограничиваются экономика и инвестиции России и Белоруссии, но в то же время гражданам этих стран выдаются виды на жительство в Эстонии для работы и ведения бизнеса.

«Нам нужно решительно ограничить возможности граждан этих двух стран прибывать в Эстонию и селиться здесь», — отметил он.

Подчеркивается, что уже имеющиеся разрешения на жительство, а также основания для пребывания и работы в Эстонии государство недействующими признавать не будет.

Гражданин России или Белоруссии может на основании уже выданного для работы вида на жительство ходатайствовать о продлении вида. Если не выполнены требования закона или человек нарушал законы Эстонии, то он потеряет прежнее право на пребывание в Эстонии.

В Эстонию можно будет по-прежнему приезжать в рамках семейной миграции или по гуманитарным соображениям, отмечается в пресс-сообщении.