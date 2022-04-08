Челябинск, 8 апреля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 469 человек. Об этом 8 апреля сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выздоровели уже 307 152 пациента. А выявили коронавирус у 322 204 граждан.

Больных COVID-19 насчитывается 6250 человек. Скончались от ковида ещё семеро пациентов.