Красноярск, 8 апреля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Ещё девять пациентов с коронавирусом скончались в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 апреля в федеральном оперативном штабе.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

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По информации оперштаба, за весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае стали 10 645 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в регионе умерли шесть ковид-пациентов.