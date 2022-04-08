Грозный, 8 апреля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Город Мариуполь Донецкой Народной Республики освобождён от украинских нацистов на 98%. Об этом 8 апреля сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

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Кадыров рассказал в личном телеграм-канале, что завершающую фазу операции на территории города обсуждали на совещании с командирами отрядов. Обсуждались варианты решающего штурма укрытий боевиков.

«Мариуполь освобожден на 98%», — заявил Кадыров, отметив, что под контролем националистов остались только укреплённые укрытия, в том числе на территории завода «Азовсталь».