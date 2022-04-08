Красноярск, 8 апреля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 187 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 361 099. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 апреля в федеральном оперативном штабе.

Https://adm44.ru Ковид-госпиталь

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За сутки в крае выздоровели 159 ковид-пациентов, госпитализация потребовалась 84 заболевшим. Общее число выздоровевших в Красноярском крае — 347 107 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в регионе выявили 184 носителя коронавируса, выздоровели 175 человек.