Донецк, 8 апреля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Еленовку в Донецкой Народной Республике, выпустив 12 снарядов калибра 122 мм, сообщает 8 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины) по направлению: 11:13 (совпадает с мск) — н. п. Новомихайловка — н. п. Еленовка: выпущено 12 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, действия российских военных и сил ДНР и ЛНР нацелены на защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.