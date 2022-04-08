В России за сутки госпитализировали 3,6 тыс. человек с COVID-19
Москва, 8 апреля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В России за прошедшие сутки госпитализировали 3 627 человек с COVID-19, что на 38,9% больше показателя предыдущего дня. Об этом сообщили 8 апреля в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 14 311, до17969431.
От осложнений, вызванных COVID-19, за сутки скончались 280 человек, выздоровели – 37 684.