Москва, 8 апреля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В России за прошедшие сутки госпитализировали 3 627 человек с COVID-19, что на 38,9% больше показателя предыдущего дня. Об этом сообщили 8 апреля в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 14 311, до17969431.

От осложнений, вызванных COVID-19, за сутки скончались 280 человек, выздоровели – 37 684.