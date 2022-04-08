Грозный, 8 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Мариуполь почти полностью взят под контроль российских военнослужащих и военных из ДНР. Город освобожден на 98%, сообщил 8 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров.

Cechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

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"Мариуполь освобожден на 98 процентов. Остались только отдельно укрепленные укрытия бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который нацисты переоборудовали в настоящую крепость», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Он также доложил о проведенном оперативном совещании с командирами всех подразделений, которое прошло с участием депутата Госдумы Адама Делимханова («Единая Россия»), и командующим 8-й армией генерал-лейтенантом ВС РФ Андреем Мордвичевым.

«Подробно рассмотрели все варианты по решающему штурму бандитских укрытий. В режиме видеосвязи я пообщался с нашими братьями, внес свои предложения в план действий, пожелал удачи и успехов бойцам», — сообщил чеченский лидер.