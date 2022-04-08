Иркутск, 8 апреля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Вопросы импортозамещения рассмотрели на штабе по стабилизации экономики, который прошел под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Подробности 8 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Светлана Шаповалова Импортозамещение

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Председатель правительства Константин Зайцев отметил, что ключевую роль в экономике региона играют крупные системообразующие предприятия. Их предложения по мерам поддержки отрабатываются и направляются на федеральный уровень.

«Иркутская область взяла курс на импортозамещение. И нам крайне важно получать обратную связь от бизнеса, чтобы понять, как работают уже принятые меры, обобщать и анализировать предложения. Сегодня необходимо на плановой основе обеспечивать модернизацию производственных мощностей по программам поддержки импортозамещения», — отметил Константин Зайцев.

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В 2022 году Фонд развития промышленности Иркутской области получит 268,8 млн рублей на поддержку предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта в Иркутской области начал работу «Экспортный десант». В 2022 году Экспортный десант посетит 21 муниципальное образование. Ежемесячно команда десанта будет встречаться с малым бизнесом и выявлять компании с высоким экспортным потенциалом, чтобы адресно дать консультации на тему возможных точек роста и выхода на перспективные рынки сбыта.

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