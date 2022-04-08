Грозный, 8 апреля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Представители украинских националистических формирований «рыли себе норы» в Мариуполе на случай, «если будет очень худо». Об этом в своём телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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«Отребье Бандеры, как мы убеждаемся, время даром все эти годы не теряло. Рыли, как суслики, себе норы на случай, если будет очень худо», — написал Кадыров.

По его словам, чеченцы «гораздо выразительнее шипящих крыс вытаскивали из более глубоких тоннелей в густых лесах Чеченской Республики», а с украинскими националистами справятся «и подавно»: «В конце-то концов, и Гитлер закончил путь в бункере, а значит, и его страстных фанатов в этих же подземках и уничтожим».