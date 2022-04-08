Минск, 8 апреля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Белоруссия будет с Россией при любых сложностях и трудностях, заявил 8 апреля президент республики Александр Лукашенко на встрече с послом Пакистана Саджадом Хайдером Ханом.

President.gov.by Флаги России и Белоруссии

«Нашу принципиальную позицию вы должны знать: Россия является нашим союзником, надежным союзником. Мы всегда были вместе с Россией и будем в любой ситуации, в любых сложностях и трудностях. Мы за мирное урегулирование этого конфликта [на Украине]», — цитирует его БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому страна приостанавливает списания средств со счетов белорусских компаний в пользу резидентов иностранных государств, которые отметились по отношению к Белоруссии «недружественными действиями».

Читайте также: Лукашенко: санкции Запада означают «новые окна возможностей»