* талибов — запрещённая в России организация

Москва, , 11:30 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на пресс-конференции, что ещё слишком рано говорить о том, будут ли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признаны. При этом она заявила, что дипломатические контакты с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) необходимы, и что Джамаль Гарвал, дипломат, назначенный радикалами, признан в качестве временного поверенного в делах Афганистана в Российской Федерации. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Делегация талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (сс) U.S. Department of State

Представитель внешнеполитического ведомства также сообщила, что посольство Афганистана в РФ продолжает работу в обычном режиме.

По словам Захаровой, министерство иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неделю назад уволило посла бывшего правительства Саида Тайеба Джавада. Ранее он заявил, что выступает против принятия дипломата «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Источники Afghanistan International сообщают, что министерство иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намерено направить в Россию ещё двух дипломатов. Напомним, Джамаль Насер Гарвал, дипломат талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прибыл в Москву около месяца назад.

«Мы рассматриваем это как шаг к возобновлению двусторонних дипломатических контактов», — сказала Захарова.