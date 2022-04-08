Барнаул, 8 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае улучшается. По состоянию на 8 апреля 2022 года за сутки выявлено 187 новых носителей (на четверых человек меньше, чем сутками ранее).

Тест на коронавирус

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Число тестирований сократилось с 10 008 до 8887 (на 1121 меньше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ постоянно снижается: 31 662 (+9 за сутки) и 213 514 (+170 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 141 (— 6 за сутки). Из них 52 подключены к аппаратам ИВЛ (0 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 10 084 человека, причём вновь 9 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 638 жителей края (-35 за сутки). Кроме этого, 53 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-4 за сутки).

Заболеваемость среди детей сократилось: всего на Алтае выявлено уже 40 109 зараженных коронавирусом (+24 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 263 387 человек, выздоровели 247 612 человек (+530 за сутки).

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