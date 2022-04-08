Пенза, 8 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Пензенской области выявили 228 новых случаев заражения коронавирусом, выписали за сутки 1070 человек. В больницы доставили 41 ковид-пациента, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 8 апреля общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 181 270 случаев. Выздоровели за все время 172 766 пациентов, скончались 5645 человек, из них девять — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, плановая медицинская помощь должна быть восстановлена в России в полном объеме, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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