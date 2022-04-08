Махачкала, 8 апреля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Дагестане 7 апреля состоялась акция в поддержку российских военнослужащих, участвующих в проводимой на Украине специальной военной операции. На площадке у Аварского театра имени Гамзата Цадасы прошел митинг-концерт, а мотоклуб «Ночные волки» организовал мотопробег по центру Махачкалы.

Иван Шилов ИА REGNUM Дагестан

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В акции также приняли участие воспитанники кадетской морской школы-интерната имени М. Гаджиева, артисты дагестанской эстрады. Во время митинга представители органов власти, религиозных организаций, политики, общественники, журналисты, спортсмены от имени народов Дагестана высказали слова поддержки российским военнослужащим, отстаивающим интересы народов Донбасса и участвующим в денацификации и демилитаризации Украины.

Как отметил председатель Российского союза ветеранов Афганистана Магомед Хадулаев, действия нацистов в Донбассе даже в сравнение не идут с действиями боевиков в Афганистане.

«Сегодня отмечается 8-я годовщина признания Донецком своей самостоятельности. Сейчас нам очень сложно, так как там идет спецоперация. Вот именно, что спецоперация, а не война в том смысле, в котором нам хотят внушить эти негодяи. А у них других имен и нет — вы сами видите, что они творят. Я в Афганистане такого не видел никогда. У этих людей нет ничего — ни совести, ни мозгов», — цитирует Хадулаева РИА «Дагестан».

Выступивший на митинге представитель муфтията Дагестана Магомедрасул Саадуев отметил, что дагестанцы очень хорошо помнят, к чему приводит политика превосходства одной нации или представителей одной религии над другой.

«Мы просим Всевышнего, чтобы эта операция завершилась и наступил мир на земле Украины и Донецкой и Луганской республик», — подчеркнул Саадуев.