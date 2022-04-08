Москва, 8 апреля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил церемонию прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

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Церемония прощания проходит в Колонном зале Дома союзов. Гражданская панихида, как ожидается, завершится в 13:00 мск.

Жириновского похоронят на Новодевичьем кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля политика госпитализировали с двусторонней пневмонией. Лидер партии ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский скончался 6 апреля.