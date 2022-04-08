Казань, 8 апреля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Татарии за сутки выявили 258 случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердили 259 тестов на COVID-19. Госпитализировали за минувший день 90 заболевших, сообщает 8 апреля общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в республике зарегистрировано 139 352 случая заражения коронавирусом, выздоровели 132 453 пациента, скончались 1905 человек. За сутки больничный закрыли 538 пациентов, умерли пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии повторно привились от коронавируса 287 084 жителя.

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