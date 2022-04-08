Благовещенск, 8 апреля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Амурской области снижается число пациентов с коронавирусной инфекцией. Свободно больше 28% мест в ковидных госпиталях региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе правительства Приамурья.

(сс) Pouya Bazargard. Mehr News Agency Госпиталь

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В медучреждения госпитализированы 316 пациентов с COVID-19 и пневмониями, амбулаторно лечатся 767 человек. В тяжёлом состоянии находятся 12,1% из них, на кислородной поддержке — 142 амурчанина, в том числе один ребёнок. В реанимации 15 человек, на ИВЛ — девять.

Количество нуждающихся в кислородной поддержке за неделю уменьшилось на 32%, общее число заболевших — на 395 человек или 26,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, связанные с COVID-19 мероприятия обошлись бюджету Приамурья более, чем в 3 млрд рублей. Медикаменты бесплатно получили почти 33 тыс. амурчан. В оказании помощи коронавирусным пациентам были задействованы 172 бригады, работали 11 инфекционных госпиталей.