Донецк, 8 апреля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Народная милиция Донецкой Народной Республики и Вооруженные силы России совместными усилиями пытаются «взять в клещи» группировку украинских боевиков в Донбассе. Об этом 8 апреля заявил представитель Народной милиции ДНР ЭдуардБасурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Благодаря совместным усилиям с Вооруженными силами Российской Федерации все идет по плану. Подошли к определенным узловым точкам. Изюм, как уже было объявлено, полностью контролируется Вооруженными силами России, отрезается дорога между Славянском и Харьковом и потихоньку начинает спускаться вниз, на север, чтобы как бы взять в клещи ту группировку, которая находится в Донбассе», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, группировка украинских боевиков большая, «украинские политики называют, что здесь порядка 90 тысяч и на подмогу готовы, если необходимо сделать какой-то контрудар 30 тысяч в районе Днепропетровска».