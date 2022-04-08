Махачкала, 8 апреля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Из столицы Дагестана отправилась партия гуманитарного груза для пострадавших от военных действий жителей Донбасса. В сборе предметов первой необходимости приняли участие сотни махачкалинцев, в том числе предпринимателей, общественников, просто неравнодушных граждан. Машина с грузом для жителей ДНР и ЛНР направлена в Крым, где его распределят по населенным пунктам Донбасса, сообщил глава Махачкалы Салман Дадаев.

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«На наш призыв откликнулись десятки, сотни неравнодушных махачкалинцев! Люди привозили помощь на грузовых машинах, оставляли на пороге пункта сбора пакеты с предметами первой необходимости. <…> Сегодня мы направили гуманитарный груз вместе с наилучшими пожеланиями от Махачкалы и махачкалинцев на пункт сбора в Крыму, откуда он будет распределен по городам и селам Донбасса», — написал Дадаев в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что к сбору помощи присоединились и жители других муниципалитетов Дагестана. Кроме того, Дадаев сообщил о готовности Махачкалы принять и разместить у себя вынужденных переселенцев из Донбасса и оказать им необходимую помощь.