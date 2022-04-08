Самара, 8 апреля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Наноспутник для мониторинга состояния верхнего слоя атмосферы Земли — ионосферы — разработали учёные Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королёва. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

Космический спутник

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Отмечается, что полученные указанным космическим аппаратом данные понадобятся для решения задач по дальнейшему освоению Арктики и Антарктики.

Также указывается, что наноспутник создавался силами межвузовской кафедры космических исследований и научно-исследовательской лаборатории «Перспективные фундаментальные и прикладные космические исследования на базе наноспутников» в рамках участия университета в консорциуме российских вузов и научных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что производство рентгеновской техники с локализацией более 80% освоил российский концерн «Алмаз-Антей».