Санкт-Петербург, 8 апреля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Северную столицу до конца 2023 года поступят 300 новых троллейбусов. Об этом 8 апреля заявил председатель городского комитета по транспорту Кирилл Поляков, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Троллейбус

"У нас поступит 300 новых троллейбусов и почти 200 новых трамваев. Это существенно изменит картину в городе. И та задача, которую ставил губернатор ещё в 2019 году, что мы должны за пять лет предъявить новый облик общественного транспорта, это вот и есть как раз задача транспортной реформы в целом», — заявил глава комитета.

Обновление общественного транспорта является одной из мер в рамках перехода к новой модели транспортного обслуживания. На аукционных площадках регулярно публикуются лоты по поиску поставщиков новых трамваев.

Напомним, ранее в Петербурге движение автобусов усилили за счёт запуска 27 машин. Общественный транспорт улучшил доступность перевозок в Невском, Выборгском, Фрунзенском, Колпинском и других районах города.