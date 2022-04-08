Кито, 8 апреля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Учителя Эквадора планируют провести в столице страны Кито акцию протеста, чтобы потребовать от правительства страны ответа на их требования по зарплате и другим нерешенным вопросам. Об этом пишет Prensa Latina.

Danny Arte Кито

С соответствующим призывом выступил Национальный союз работников образования — организация, объединяющая большинство учителей в стране.

Профсоюз призвал провести митинг в центральном парке Эль Арболито, который является отправной точкой многочисленных маршей и акций протеста.

В своем заявлении организация пояснила, что министерство экономики и финансов обещало предоставить информацию относительно реформ закона о межкультурном образовании по оплате труда преподавателей, чего так и не произошло.

«Мы осуждаем тот факт, что до сих пор министерство экономики и финансов и какой-либо другой государственный орган не представили никаких материалов для выполнения постановления Конституционного суда», — говорится в заявлении.

Профсоюзная организация также напомнила, что никакого диалога или ответа на серию писем и обращений, направленных президенту страны Гильермо Лассо, не было: «Необходимо отметить, что у исполнительной власти есть время до 15 апреля, чтобы выполнить постановление Конституционного суда».