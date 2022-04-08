Чебоксары, 8 апреля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В столице Чувашии прошли памятные мероприятия, посвящённые погибшим на Украине российским военнослужащим, в поддержку Вооружённых сил России и очередной годовщине провозглашения ДНР. В них приняли участие депутаты, лидеры национально-культурных объединений и другие неравнодушные горожане. Участниками стали около 500 человек, сообщил в телеграм-канале глава администрации Чебоксар Денис Спирин.

Gcheb.cap.ru Мероприятие в мемориальном парке «Победа» в Чебоксарах, посвящённое памяти погибших российских военнослужащих и годовщине провозглашения ДНР

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7 апреля в мемориальном комплексе «Победа» в Чебоксарах состоялось возложение цветов к Монументу Воинской Славы. Мероприятие было посвящено памяти российских военнослужащих, погибших в ходе спецоперации России на Украине и восьмой годовщине провозглашения Донецкой Народной Республики. В честь героев, погибших за свободу и независимость, была объявлена минута молчания.

В мероприятии приняли участие депутаты горсобрания Чебоксар и Госсовета Чувашии, представители органов власти, организаций и предприятий, общественники, лидеры национально-культурных объединений и ветеранских организаций, а также другие неравнодушные горожане.

Глава администрации Чебоксар Денис Спирин в телеграм-канале уточнил, что участниками мероприятия стали более 500 человек.

Отметим, что ранее лидеры национально-культурных объединений Чувашии выступили с открытым заявлением в поддержку действий президента России Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине.

«В это нелёгкое для страны время важна консолидация общества и каждого жителя России независимо от национальности и вероисповедания, а также единение и сплочённость», — отметили лидеры национально-культурных объединений Чувашской Республики.

Напомним, что 5 и 8 апреля в Чувашию прибыли два поезда с эвакуированными гражданами Донбасса: всего доставлено более 900 человек, в том числе свыше 200 детей. До этого своим ходом в республику добрались более 100 беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля глава Чувашии Олег Николаев подписал указ о выплате по 1 млн рублей семьям земляков-военнослужащих погибших во время специальной операции на Украине. Сколько именно уроженцев Чувашии в настоящее время погибли, выполняя боевой долг, власти республики не сообщают.