Москва, 8 апреля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили вооружение и военную технику резервов ВСУ в Донецкой области, сообщил 8 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в Донецкой области на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково уничтожены вооружение и военная техника прибывших на Донбасс резервов украинских войск», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, действия российских военных и сил ДНР и ЛНР нацелены на защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.