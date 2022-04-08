Москва, 8 апреля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два вертолета и пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) киевских боевиков. Об этом 8 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

Как отметил Конашенков, российские силы ПВО сбили в воздухе два украинских военных вертолета Ми-8 и Ми-24 у Старой Збурьевки и пять беспилотников, в том числе два «Байрактара ТБ-2» около Кривого Рога.

Также он указал, что высокоточными ракетами российского берегового ракетного комплекса «Бастион» у Красноселки, расположенной северо-восточнее Одессы, был уничтожен центр сбора и подготовки иностранных наемников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о специальной военной операции России на Украине, не ожидает никаких «дипломатических уступок с российской стороны в ближайшие недели»

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