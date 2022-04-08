Москва, 8 апреля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Боевая авиация и ракетные войска Вооруженных сил России поразили еще 81 военный объект Украины. Об этом 8 апреля заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражен 81 военный объект Украины. Среди них два пункта управления, пусковая установка ЗРК «Оса», три установки реактивных систем залпового огня, а также 9 опорных пунктов и 59 районов сосредоточения украинской боевой техники», — сказал Конашенков на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, действия российских военных и сил ДНР и ЛНР нацелены на защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.