Киев, 8 апреля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Украина планирует национализировать на территории страны всю собственность Российской Федерации. Об этом 8 апреля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Денис Анатольевич Шмыгаль

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По словам Шмыгаля, Киев национализирует всю собственность РФ в стране, чтобы компенсировать свои военные потери.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин прокомментировал национализацию энергоактивов России на Западе. По его словам, это действие является обоюдоострым оружием.