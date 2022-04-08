Новосибирск, , 10:13 — REGNUM Прокуратура Тогучинского района Новосибирской области начала свою проверку после гибели детей во время пожара в жилом доме. И. о. прокурора района Илья Рехлинг выехал на место происшествия.

Пожар Pixabay.com

Напомним, накануне поздно вечером, 7 апреля, в посёлке Низовка Тогучинского района произошёл пожар в частном двухквартирном доме. Погибли двое детей, ещё один ребёнок был госпитализирован.

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«Начата прокурорская проверка соблюдения уполномоченными должностными лицами правил и профилактики пожарной безопасности, — уточнили в ведомстве. — Расследование возбужденного следственным органом уголовного дела по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») взято в прокуратуре на контроль»

Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры реагирования.