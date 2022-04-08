Мариуполь, ДНР, 8 апреля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В результате обстрелов украинскими нацистами ранее освобожденной части Мариуполя пострадало 11 мирных жителей, включая одного ребенка. Об этом 8 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 11 мирных жителей, в том числе одного ребенка, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) ранее освобожденной части н. п. Мариуполь», — говорится в сообщении.

Также указывается, что все пострадавшие в результате обстрелов со стороны киевских боевиков были доставлены в больницы для оказания им необходимой медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние 24 часа киевские вооруженные формирования 32 раза обстреляли территорию ДНР.

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