Абакан, 8 апреля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждён 41 случай COVID-19, выздоровели 89 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 апреля в региональном правительстве.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Социальная дистанция

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Три новых факта заражения выявили при самостоятельном обследовании, ещё три — при плановом мониторинге. С начала 2022 года в регионе подтверждено 33 183 случая заражения.

Коэффициент распространения инфекции неделю — 0,7; за четыре дня — 1,0.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в Хакасии выявили 47 носителей коронавируса.