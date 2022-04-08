Нальчик, 8 апреля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Терский завод алмазного инструмента в Кабардино-Балкарии включили в перечень системообразующих предприятий. Такое решение было принято в ходе заседания рабочей группы Госсовета РФ по экономическим вопросам и противодействию распространению коронавируса, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» На заводе

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«В федеральный перечень системообразующих предприятий, осуществляющих деятельность в отрасли промышленности, включено АО «Терекалмаз», — говорится в сообщении.

«Терекалмаз» производит буровой, правящий, камнеобрабатывающий и строительный инструмент для различных отраслей промышленности. Завод, работающий с 1961 года, занимает одно из ведущих мест в РФ среди производителей и поставщиков современного алмазного инструмента.

В Минэкономразвития также сообщили, что в Кабардино-Балкарии оказывается системная поддержка малого и среднего бизнеса. За три месяца 2022 года гарантийный фонд республики предоставил компаниям семь поручительств на общую сумму 57,8 млн рублей. Кредитных договоров заключено под поручительство гарантийного фонда на сумму более 150 млн рублей.

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