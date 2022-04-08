Якутск, 8 апреля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Компания «Колмар», добывающая уголь в Якутии, ищет новые рынки сбыта топлива. Экспортировать продукцию намерены в Малайзию, Индонезию и Южную Корею, сообщил 8 апреля телеграм-канал зампредседателя правительства республики Ольги Балабкиной.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

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«В связи с тем, что у наших китайских партнёров испортились отношения с Австралией и Америкой, экспортная цена на уголь выросла в десятки раз», — подчеркнул генеральный директор УК «Колмар» Артём Левин.

Он рассказал, что 80% поставляемой на экспорт продукции отправляют в Китай, 10% — в Японию и столько же — на российские предприятия «Магнитогорский металлургический комбинат» и «Северсталь».

Пробную партию топлива поставили в Малайзию, налаживается сотрудничество с Индонезией и Южной Кореей. Долгосрочный договор о сбыте коксующегося угля на металлургические заводы Китая позволяет «Колмару» быть максимально стабильным и уверенным в завтрашнем дне, подчеркнул Артём Левин.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии рассматривают возможность ограничить импорт угля из России. На решение японского правительства повлияло заявление лидеров стран «Большой семерки» (G7), которые намерены снизить зависимость от российских энергоресурсов.