Иркутск, 8 апреля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 8 апреля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8493 человека, причём вновь восемь из них погибли за последние сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 288 899 (+212 за сутки). Это в разы меньше, чем в начале марта 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Госпитализирован 601 (-25 за сутки). В то же время выздоровели 281 819 пациентов (+312 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 659 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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