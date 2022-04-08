Мариуполь, ДНР, 8 апреля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа из Мариуполя, который войска Донецкой Народной Республики (ДНР) зачищают от украинских боевиков, в Безыменное было эвакуировано 584 человека и в том числе 102 ребенка. Об этом 8 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Цуканов М.В Флаг ДНР

«За минувшие сутки, с 08:00 7 апреля до 08:00 8 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 584 человека, включая 102 детей», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по информации штаба, в общей сложности из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 14 191 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Чувашию прибыл второй поезд с эвакуированными гражданами Донбасса.

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