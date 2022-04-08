Севастополь, 8 апреля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В коронавирусные стационары Севастополя за сутки госпитализировали ещё 26 человек, сообщили в департаменте здравоохранения города 8 апреля. Такой показатель госпитализации держится уже третьи сутки подряд.

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Выписали за минувшие сутки 19 пациентов, в больницах, таким образом, остаются 213 человек.

Всего за сутки в Севастополе официально подтвержден 71 новый случай заболевания COVID-19 — это на пять случаев больше, чем накануне. Скончался ещё один пациент.

С начала пандемии в городе-герое подтверждено 82 346 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 79 428. Жертвами коронавируса в Севастополе стали 2 300 человек.