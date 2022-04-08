Чебоксары, 8 апреля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Чувашию прибыл второй поезд с эвакуированными гражданами Донбасса. Об этом сообщает республиканское министерство труда и социальной политики.

Cap.ru Встреча беженцев из Донбасса на вокзале в Чебоксарах

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В ночь с 7 на 8 апреля на железнодорожный вокзал в Чебоксары поездом прибыли 466 эвакуированных граждан Донецкой и Луганской Народных Республик, в том числе 106 детей. На перроне их встречали врачи, добровольцы, работники социальных и экстренных служб.

Беженцев разместили в центре «Эткер», в санаториях «Лесная сказка» и «Березка».

"Люди, уставшие от последствий боевых действий, получат в пунктах временного размещения всю необходимую помощь, в том числе медицинскую и психологическую, а также содействие в оформлении документов для получения материальной помощи», — говорят в минтруда Чувашии.

Напомним, что 5 апреля в Чувашию прибыли 446 жителей Донбасса, в том числе 90 детей. До этого своим ходом в республику добрались более 100 беженцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля глава Чувашии Олег Николаев подписал указ о выплате по 1 млн рублей семьям земляков-военнослужащих, погибших во время специальной операции на Украине.