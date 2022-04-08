Тегусигальпа, 8 апреля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Гондурасские транспортники приостановили проведение общенациональной забастовки. Об этом пишет агентство EFE.

(сс) Флаг Гондураса

Это произошло после того, как президент страны Сиомара Кастро вызвала их на встречу в президентский дворец.

«Я поручила комиссии высокого уровня провести сегодня в 17:00 (23:00 GMT) в президентском дворце встречу с работниками транспорта, чтобы сформулировать альтернативные варианты выхода из топливного и транспортного кризиса и представить их мне лично во вторник в 14:00 (20:00 GMT)», — написала Кастро в своём аккаунте в Twitter.

С четверга представители транспортной сферы требуют повышения тарифов, снижения стоимости топлива и субсидий.