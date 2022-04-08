Тегусигальпа, 8 апреля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Президент Гондураса Сиомара Кастро заявила представителям городского транспорта, такси и мототакси, которые проводят национальную забастовку, что диалога с ее правительством не будет, если они не приостановят акцию протеста. Об этом она написала в своих аккаунтах в социальных сетях.

(сс)Didinono Сиомара Кастро. Президент Гондураса

«Забастовка транспорта абсолютно неоправданна», — написала Кастро.

По её словам, никакого диалога властей с представителями транспортной сферы не будет, пока последние «не приостановят забастовку».

Транспортники Гондураса требуют повышения тарифов на проезд, снижения цен на топливо и субсидий.