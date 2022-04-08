Чебоксары, 8 апреля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев подписал анонсированный ранее указ о выплате семьям погибших военнослужащих из республики во время специальной операции на Украине. Документ завизирован 7 апреля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Согласно указу вводится единовременная выплата семьям погибших военнослужащих и лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии России и имевших специальное звание полиции. Это касается бойцов, которые погибли во время спецоперации на территориях Донбасса и Украины.

«Установить единовременную денежную выплату членам семей […] погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года, родившихся и (или) проживавших на территории Чувашской Республики, в размере 1 млн рублей в равных долях», — отмечается в указе.

Правительству поручено разработать соответствующие нормативные акты и финансирование расходов. Ранее министр финансов Михаил Ноздряков заявлял, что данные средства могут быть выделены из резервного фонда Кабинета министров Чувашии.

Региональные выплаты семьям погибших военнослужащих дополнят федеральные.

Как сообщало ИА REGNUM, семьи погибших на Украине российских военнослужащих получают из федерального бюджета по 7,4 млн рублей, а также ежемесячную компенсацию.